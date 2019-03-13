مباحث جوازات زوارة: ترحيل 78 مهاجرًا غير شرعي بينهم نساء وأطفال إلى ساحل العاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 08:46 صباحا
وحدة الترحيل بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين زوارة ترحل المهاجرين إلى بلادهم. (مباحث الجوازات)

أعلن مكتب مباحث الجوازات فرع زوارة، ترحيل 78 مهاجرًا غير شرعي بينهم نساء وأطفال إلى بلادهم.

وقال مكتب مباحث الجوازات فرع زوارة، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وحدة الترحيل بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين زوارة، تعاونت مع أعضاء مباحث الجوازات فرع زوارة لترحيل 78 مهاجرًا غير شرعي من ساحل العاج إلى بلادهم بينهم أطفال ونساء.
وأشار إلى أن هناك 7 باكستانيين سيتم إحالتهم إلى مركز إيواء جنزور عبر مطار زوارة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، في إطار برنامج العودة الطوعية وغرفة الترحيل بالجهاز.

وكانت «الدولية للهجرة»، قالت في أغسطس الماضي، إنها ساهمت في ترحيل أكثر من عشرة آلاف مهاجر من ليبيا، من خلال برامجها للعودة الطواعية، لافتة إلى زيادة أعداد المهاجرين المحتجزين في ليبيا بشكل يثير القلق.

وتحدثت المنظمة عن «زيادة مثيرة للقلق» في أعداد المهاجرين واللاجئين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، لافتة إلى تضاعف أعدادهم من 5500 مهاجر إلى 9300 مهاجر بين العامين 2017 و2018.

وأطلقت منظمة الهجرة برامج العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا، في العام 2016، في إطار مبادرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لحماية المهاجرين وإعادة إدماجهم، وبتمويل من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا.

وحدة الترحيل بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين زوارة ترحل المهاجرين إلى بلادهم. (مباحث الجوازات)
وحدة الترحيل بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين زوارة ترحل المهاجرين إلى بلادهم. (مباحث الجوازات)
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