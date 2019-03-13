إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تصدر تنبيه للعمالة الوافدة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 13 مارس 2019, 01:29 صباحا

أكد مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي سلامة أن إدارته لن تعتد بالشهادات الصحية الصادرة من أي جهة خارجها، مطالبا إدارة المختبر الطبى ومكتب الرعاية الصحية بالمدينة «عدم اعتماد أي نتيجة خاصة بالشهادات الصحية التي تصدر من خارج إدارة الخدمات الصحية بني وليد».

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن هذا القرار ينطبق على الشهادات الصحية الخاصة بالعمالة الوافدة ولعقود الزواج.

وذكر أبوالنيران أن إدارة الخدمات الصحية أصدرت بطاقات خاصة بالشهادات الصحية للمواطنين الليبيين والوافدين تتميز بألوان مختلفة وأرقام تسلسلية تفاديا لتزويرها.

وأضاف أبوالنيران أن هذه الخطوة تأتي من أجل تنظيم عمل المختبر وعدم السماح بتزوير الشهادات الصحية وتفاديا لانتشار الأمراض وحفاظا على سلامة المواطن داخل مدينة بني وليد.

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