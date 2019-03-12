السراج يبحث مع سفير الكويت مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

لقاء السراج مع سفير الكويت لدى ليبيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس سفير دولة الكويت لدى ليبيا مبارك عبدالله العدواني، واستعرض معه مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن السفير الكويتي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وقال إن زيارة السراج «الأخيرة إلى دولة الكويت أسست لمرحلة من التعاون في مختلف المجالات».

من جانبه أعرب السراج «عن خالص مشاعر الأخوة والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعباً، وأثنى على ما يبذله السفير مبارك عبدالله العدواني من جهود لتنمية وتطوير التعاون بين بلاده وليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء السراج وسفير الكويت «تطرق إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، حيث أكد الجانبان على دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق الاستقرار في ليبيا».