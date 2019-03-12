«تسييري طبرق» يتعهد بمساعدة القطاعات العامة في التغلب على العراقيل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 12 مارس 2019, 08:26 مساء
اجتماع المجلس التسيري لبلدية طبرق مع مسؤولي القطاعات العامة بالمدينة. (بوابة الوسط)

تعهد المجلس التسييري لبلدية طبرق، بمساعدة القطاعات والمؤسسات الحكومية العاملة في البلدية على التغلب على المشاكل والعراقيل التي تواجه أعمالها وتمكينها من تقديم خدمات مسيرة لكافة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق صباح اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي قطاعات الصحة والتعليم والتخطيط والمواصلات والأملاك العامة ومكتب العمل والشؤون الاجتماعية والمرافق.

وقال عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدي خصص للاستماع للمشاكل والعراقيل التي تواجه مسؤولي القطاعات العامة والمؤسسات الحكومية في البلدية.

وذكر بوطابونة أن «هناك مشاكل كثيرة يعاني منها مسؤولو القطاعات ببلدية طبرق، أبرزها عدم وجود مقرات لبعض القطاعات ومنها قطاع الشؤون الاجتماعية الذي وعد رئيس المجلس بتوفيره في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الأملاك العامة».

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة «اختصاصات القطاعات وتبعيتها وتداخل بعضها ما سبب إرباكا في بعض المصالح والمشاريع الخاصة ببلدية طبرق، كما نوقشت بعض المشاكل التي تواجه قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات ومحاولة تذليلها والعمل بروح الفريق الواحد عن طريق التواصل مع وزرائهم والضغط عليهم لحل هذه المشاكل».

وأكد عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق أن المجلس اتفق مع مسؤولي القطاعات والمؤسسات الحكومية على تخصيص اجتماع شهري بمقر البلدية لطرح المشاكل والعراقيل على المجلس من أجل البحث عن حلول».

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