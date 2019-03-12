«المعلومات»: 4.32 مليون عملية استعلام عن الأرقام الوطنية منها 3.41 مليون لـ«المركزي» منذ أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 07:59 مساء
مدير قاعدة البیانات الوطنیة بالھیئة العامة للمعلومات، المھندس محمود الخوجة. (إدارة التواصل والإعلام)

قال مدير قاعدة البیانات الوطنیة بالھیئة العامة للمعلومات، المھندس محمود الخوجة، إن إجمالي عملیات الاستعلام التي قامت بھا المؤسسات الوطنیة المتصلة بقاعدة البیانات الوطنیة عبر الشبكة الوطنیة لتبادل البیانات بلغ 4.32 مليون عملية استعلام للأرقام الوطنية منذ أكتوبر وحتى 11 مارس الجاري.

وأوضح الخوجة خلال تصريح أدلى به لإدارة التواصل والإعلام، أنه بناءً على اتفاقیة التعاون المبرمة مع مصرف لیبیا المركزي، قامت الھیئة بمعالجة 3.41 مليون عملیة استعلام للأرقام الوطنیة والمستعلم عنھا من المصرف المركزي لمطابقتھا مع بیاناته بخصوص صرف مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي وبیع النقد الأجنبي للأغراض الشخصیة.

وأضاف أن الھیئة قامت بمعالجة 174 ألفًا و816 عملیة استعلام للأرقام الوطنیة، المستعلم عنھا من مصلحة الجوازات والجنسیة وشؤون الأجانب، بغرض إصدار جوازات السفر من مصلحة الأحوال المدنیة لإجمالي بلغ 245 ألفًا و948 عملية للمواطنين.

وأكد الخوجة أن الهيئة تعمل على تطویر الشبكة الوطنیة لتبادل البیانات، وفق الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن عملیات الاستعلام تمت وفق الاتفاقات المبرمة مع ھذه المؤسسات، وفي إطار سعي الھیئة لتنظیم انسیاب قاعدة بیانات وطنیة دقیقة وموثوق بھا، وإبرام مزید من اتفاقات تعاون البیانات بینھا وبین مختلف المؤسسات.

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