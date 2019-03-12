ورشة حول تأمين الانتخابات بمشاركة 23 مسؤولًا أمنيًا في طرابلس

العميد خالد مازن متحدثا خلال افتتاح ورشة العمل حول تأمين الانتخابات. (وزارة الداخلية)

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بفندق الودان في العاصمة طرابلس، فعاليات ورشة عمل بعنوان «تأمين الانتخابات.. واقع وتحديات» تحت إشراف اللجنة المركزية الفنية للبرنامج المشترك لتطوير الشرطة والأمن، وإدارة المشروع الإنمائي المشترك ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فعاليات الورشة تستمر على مدى يومين بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة تأمين وحماية الإنتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ونائب رئيس هيئة السلامة الوطنية.

وأضافت وزارة الداخلية أن فعاليات الورشة يحضرها 23 من مساعدي الشؤون الأمنية بمديريات الأمن تمثل 23 دائرة انتخابية على مستوى ليبيا وعدد من ضباط وضباط الصف بوزارة الداخلية.

وأوضحت أن الورشة يجري خلالها مناقشة عدد من الورقات البحثية مقسمة على يومين تتعلق بدور وزارة الداخلية في تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم، والتجارب السابقة والمستفاد منها، وأهمية التدريب على الأمن الانتخابي.

وافتتح فعاليات الورشة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عميد خالد مازن، الذي أشاد في كلمته بمساعدي الشؤون الأمنية بمديريات الأمن مؤكدا أنهم «عماد تنفيذ الخطط والمراحل والاستراتيجيات الأمنية»، كما أكد على جاهزية الوزارة لتنفيذ كافة الخطط الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.