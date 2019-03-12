السراج يبلغ السفراء الأوروبيين انزعاجه من استمرار تقديم السلاح لأطراف الصراع في ليبيا

السراج متحدثا للسفراء الأوروبيين في ليبيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أبلغ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، السفراء الأوروبيين لدى ليبيا «انزعاجه من استمرار تقديم السلاح لأطراف الصراع (في ليبيا) بما يساهم في تعقيد وإطالة عمر الأزمة»، منتقدا في الوقت ذاته «التدخلات السلبية لبعض الدول».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا، بحضور كل من المفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا، والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج رحب في بداية اللقاء بالسفراء، مثمنا جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في ليبيا وشدد على أهمية عودة السفارات للعمل من مقارها في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن السراج استعرض خلال الاجتماع مع السفراء الأوروبيين «مستجدات الأوضاع في ليبيا مؤكدا على الحل السياسي للأزمة الراهنة، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، ليقول الشعب كلمته عبر صناديق الاقتراع».

وتطرق السراج «خلال الاجتماع إلى أهمية عودة خطوط الطيران الأوروبية لتستأنف رحلاتها مع ليبيا، كما طالب برفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحلاته الى المطارات الأوروبية»، و«أيضا تم بحث الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات والمعاهد الأوروبية، وتوفير فرص العلاج للمرضى الليبيين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى خلاله أيضا «بحث الدعم الأوروبي لوزارات حكومة الوفاق الوطني في المجال الخدمي والإنساني، كما تم بحث ملفي الهجرة وحقوق الانسان».

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفراء الأوروبيين أجمعوا «من جانبهم على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، مشيدين بتصريحات السراج عن الثوابت التي تشمل مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية، وأكدوا على دعم خط المبعوث الأممي غسان سلامة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأهمية عقد المؤتمر الوطني الجامع وفقا لهذه الخطة، ليناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، تمهيدا لانتخابات تشريعية ورئاسية».

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن السفراء الأوروبيين أعلنوا أيضا «عن دعمهم لنهج الحوار واللقاءات ما بين الأطراف الليبية وآخرها لقاء أبوظبي» الذي جمع السراج والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قبل أكثر من أسبوعين.