طائرة «ميغ 23» تحلق بشكل متكرر في سماء سرت

طائرات تابعة للكلية الجوية بمصراتة تستطلع محيط سرت يوم 4 يناير 2019. (صفحة القوات الجوية الليبية على فيسبوك)

أكدت مصادر محلية بمدينة سرت أن طائرة حربية شوهدت تحلق بشكل متكرر في سماء المدينة وضواحيها.

وقال مصدر بغرفة عمليات حماية سرت لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «إن الطائرة هي من نوع (ميغ 23)، وتقوم بمراقبة أي تحركات عسكرية في محيط مدينة سرت».

كان مصدر عسكري من الكلية الجوية في مصراتة، قال لـ«بوابة الوسط» قبل أسبوع إن طيرانًا تابعًا للكلية ينفذ طلعات استطلاع في سماء مدينة سرت لغرض «مراقبة أية تحركات عسكرية في المنطقة المحيطة بالمدينة».

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وتشهد مدينة سرت حالة من الاستنفار الأمني من قبل قوات حماية وتأمين سرت المتمركزة وسط المدينة، في وقت ذكرت فيه مصادر متطابقة أن قوات من الجيش التابع للقيادة العامة، نصبت نقاط تفتيش بمناطق القرضابية والعامرة وهراوة شرق سرت.

ويوم الأحد، أكد مصدر عسكري تابع لصنف الدفاع الجوي بسرت وصول قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني إلى منطقة الوادي الأحمر شرق المدينة، التي تشهد استنفاراً أمنياً، خاصة بوابة أبوزاهية (20 كلم شرق المدينة)، حيث يجري تفتيش السيارات المارة من قبل العناصر الأمنية المتمركزة في البوابة.

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ومساء الأحد، أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، «حالة النفير والطوارئ» واستدعاء «كافة وحداتها الاحتياطية على خلفية تقدم قوات تابعة لعملية الكرامة جنوب مدينة سرت» وفق بيان نشرته القوة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت القوة إنها «قامت بتسيير دوريات 90 كلم جنوب وشرق المدينة»، مؤكدة «أنها ملتزمة بمواقعها المكلفة تأمينها»، لكنها اعتبرت أن «ما تقوم به قوات الكرامة من استفزاز للقوة مرفوض تماماً ولن نقف موقف المتفرج».

ونبهت قوة تأمين وحماية سرت في ختام البيان إلى أن «أي محاولة اعتداء على المدينة بمثابة إعلان حرب ستحرق الأخضر واليابس، ونحن مستعدون لها».