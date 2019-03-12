مدير أمن السواحل يتفقد النقاط البحرية بصبراتة ووحدة مكافحة التهريب بزوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 04:25 مساء
جولة العقيد البشير بالنور في زوارة. (وزارة الداخلية)

تفقد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، عقيد البشير بالنور، صباح اليوم الثلاثاء، فرع الإدارة ونقاط البحرية بصبراتة، ووحدة مكافحة التهريب والتسلل التابعة لمكتب العمليات بالإدارة في مدينة زوارة غرب البلاد، رافقه خلالها عدد من مسؤولي الإدارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن بالنور عقد خلال زيارته نقطة ميناء زوارة اجتماعًا مع مدير الأمن، جرى خلاله مناقشة «موضوع الصيد وتأمين المصايف الموجودة على طول الساحل بالمدينة، ووضع خطة لتأمينها».

وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة سبل «منع الصيد الجائر داخل المياه (الإقليمية الليبية) ووضع خطة لتأمين الحدود البحرية بين ليبيا وتونس وتأمينها بشكل دوري من قبل العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل».

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى أن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل قام خلال جولته بزيارة وحدة مكافحة التهريب والتسلل بمدينة زوارة التابعة لمكتب العمليات بالإدارة.

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