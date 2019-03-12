إصابة 23 مهاجرًا غير شرعي في تصادم سيارتين جنوب خليج السدرة

موقع الحادث (الإنترنت)

أُصيب 23 مهاجرًا غير شرعي، يحملون الجنسية المصرية، بحروق جراء اصطدام سيارتين، مرَّتا على بقعة نفط متسرب من خط حقل 12 آمال (18 كلم) في بلدة العقيلة جنوب خليج السدرة.

وأوضح رئيس وحدة المرور والتراخيص بالبريقة الرائد الصالحين المقريف، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن المهاجرين على متن السيارتين كانوا متجهين إلى بني وليد، قادمين من طبرق، فوقع التصادم بين السيارتين أثناء دخولهما بسرعة إلى بقعة زيت نتجت عن تسرب النفط من خط حقل (12 آمال).

اشتعلت السيارتان، وسقط جراء ذلك 23 مصابًا بينهم حالتان خطيرتان، لـ«عبد الرازق فرج محمد فاتح - 39 عامًا» من محافظة المنصورة، و«أنور محمد محمد شعيب» من كفر الشيخ، بينما أكد المقريف أن مركز شرطة بشر باشر التحقيقات فورًا، بينما تحفظت الشرطة العسكرية على المهاجرين غير الشرعيين، إلى حين تسليمهم للجهات المختصة.

موقع الحادث (الإنترنت)

موقع الحادث (الإنترنت)

موقع الحادث (الإنترنت)