داخلية الموقتة تمنع سير الشاحنات بين البريقة وأجدابيا ليلًا

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف. (صفحة الحكومة الموقتة على فيسبوك)

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، قرارًا يقضي بمنع سير الشاحنات ليلًا بين بلديتي أجدابيا والبريقة.

وأوضح القرار رقم (192) لسنة 2019 والذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن يمنع سير الشاحنات من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا على الطريق الرابط بين بلديتي أجدابيا والبريقة، وأن تتولى أقسام المرور بمديريتي أمن الهلال النفطي وأجدابيا تكليف دوريات مرورية لتنفيذ أحكام القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقال وزير الداخلية إن هذا القرار جاء بسبب الحوادث المرورية التي وقعت على ذلك الطريق في الفترة المسائية بسبب سير الشاحنات.