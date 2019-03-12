مياه الصرف الصحي تغرق عددًا من الأحياء السكنية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 12 مارس 2019, 02:47 مساء
طفح مياه الصرف الصحي في أحد شوارع ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر بسرت المركز أن مياه الصرف الصحي أغرقت من جديد عددًا من الأحياء السكنية، ومدرسة سرت المركزية.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن المياه السوداء تسربت إلى الشارع المقابل للمدرسة، مشيرًا إلى أن المياه أغرقت -كذلك- أبوهادي جنوب المدينة.

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وكانت الهيئة الوطنية للموارد المائية بحكومة الوفاق سلمت في ديسمبر 58 مضخة مياه جديدة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت، لحل أزمة نقص المياه التي تعاني منها محطات الضخ بسرت وضواحيها.

وقال مدير مكتب شركة المياه إن هذه المضخات تبلغ قوتها من 22 حصانًا إلى 55 حصانًا، ستركبها فرقة الصيانة من مهندسين وفنيين بمختلف المحطات في الحنيوة والقبيبة ووادي جارف وأبوهادي، وحي الـ700 وحدة سكنية والقرضابية والنوفلية وبن جواد ووادي بي، وأبونجبم وبوقرين وسلطان والغربيات، مشيرًا إلى أن مدة التركيب بعد توافر المواد التشغيلية ستستغرق 60 يومًا.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس عبدالسلام درياق مشرفًا فنيًا على المحطات، كما سيتم تركيب عدد من المضخات بالآبار الجوفية بالأودية لحل مشكلة نقص المياه.

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