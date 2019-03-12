عميد سرت يبحث مع مفوضية اللاجئين دعم قطاعي التعليم والصحة

عميد بلدية سرت مختار المعداني. (الإنترنت)

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المتعلقة بإمكانية دعم قطاعي التعليم والصحة لأهميتهما.

وقال مصدر إعلامي بالبلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع تناول الاتفاق بين البلدية والمفوضية السامية ومنظمة الإنقاذ الدولية، للقيام بصيانة عدد من الوحدات الصحية ومدارس تعليمية بسرت خلال الفترة القريبة، خاصة وأن المنظمتين قامتا فيما سبق بصيانة مرافق صحية بضواحي المدينة، منها المركز الصحي بجارف وأبوهادي، بالإضافة إلى توفير الدعم المتمثل في المعدات والأدوية للمراكز الصحية.