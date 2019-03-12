تشغيل 10% من سعة «طرابلس المركزي» السريرية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 12 مارس 2019, 01:36 مساء
وحدات العناية بمستشفى طرابلس المركزي. (صحة الوفاق)

استعاد مستشفى طرابلس المركزي تشغيل وحدات العناية بنسبة 10% من إجمالي سعته السريرية بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز لقسم عناية الحوادث؛ تنفيذًا لخطة الوزارة في دعم القطاع الصحي العام التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم، أكتوبر الماضي.

وقال وكيل عام وزارة الصحة في بيان صادر عنه اليوم إن «الوزارة تتجه وفق رؤيتها في استعادة تعافي القطاع الصحي العام إلى دعم المستشفيات الكبرى العامة والتخصصية بتوفير احتياجاتها من أدوية ومستلزمات وأجهزة حديثة فضلًا عن تنفيذ أعمال صيانة وتطوير داخل المستشفيات».

من جانبه، دعا مدير مستشفى طرابلس المركزي، البهلول بن رمضان، مديري المستشفيات الكبرى بـ«أن تحذو حذو المركزي» في استعادة تشغيل وحدات العناية بما يتناسب مع سعة المستشفيات السريرية؛ معتبرًا ارتفاع معدلات تردد المواطنين على المستشفى بعد أن استعاد العمل بكامل قدرته الاستيعابية «نقلة» في تحسن الوضع الصحي في البلاد.

وفي سياق متصل، أكد مدير مستشفى طرابلس المركزي توافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل قسم عناية الحوادث، بعد أن قامت الوزارة بتجهيزه بالكامل بسعة 18 سريرًا.

وحدات العناية بمستشفى طرابلس المركزي. (صحة الوفاق)
وحدات العناية بمستشفى طرابلس المركزي. (صحة الوفاق)
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