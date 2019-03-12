مشاورات تونسية أممية أفريقية حول مساعي تسوية الأزمة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 12 مارس 2019, 01:08 مساء
وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مشاورات مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ووفد من الاتحاد الأفريقي يترأسه مفوض السلم والأمن إسماعيل الشرقي، محادثات حول مساعي إنجاح الحوار بين الليبيين.

وقالت الخارجية التونسية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن الجهيناوي تطرق مع مسؤولين بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بمقر الوزارة إلى آفاق الحل السياسي للأزمة الليبية.

واستعرض الوزير التونسي أهم المساعي الرامية إلى مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الخلافات وإنجاح الحوار، ودفع مسار التسوية السياسية.

وأشار إلى مضمون البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التشاوري الثلاثي بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر المنعقد بالقاهرة يوم 6 مارس الجاري، والذي شدد على التزام الدول الثلاث بمواصلة جهودها من أجل الإسهام في دفع الحوار بين الأطراف الليبية، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويعيد إليها الأمن والاستقرار ويساعد على استكمال تنفيذ الاستحقاقات السياسية.

وأكّد الجهيناوي مساندة المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وفقًا للاتفاق السياسي وخطّة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وأكد الضيفان، الدور المحوري لتونس في المساعدة على حلّ الأزمة في ليبيا والجهود التي تبذلها الدبلوماسية التونسية في هذا الإطار، حسب البيان ذاته.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني الجامع من المقرر أن يعقد في تونس، وسط غموض عن تاريخ محدد له، ما يتطلب تهيئة أرضيته في ظل تعثر الجهود الأممية والإقليمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»