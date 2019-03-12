استقرار العملات الرئيسية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 12:58 مساء

سجلت العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا استقرارًا بالسوق الموازية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء.

واستقر الدولار الأميركي عند مستوى 4.26 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كذلك حافظ اليورو على مستوى 4.83 دينار اليوم، وهو السعر الذي سجله أمس، وصعد الجنيه الإسترليني بفارق ثمانية قروش إلى 5.46 دينار، مقابل 5.38 دينار أمس.

وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.78 دينار، وارتفع الدينار التونسي بفارق ثلاثة قروش مسجلاً 1.38 دينار ليبي، مقابل 1.35 دينار ليبي أمس.

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