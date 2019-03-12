قرار بإنشاء فروع للإدارة العامة للبحث الجنائي بعدة مدن

عناصر من الإدارة العامة للبحث الجنائي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح أحمد هويدي قرارًا يقضي بإنشاء فروع للإدارة العامة في عدة مدن شرق البلاد.

وتضمن القرار رقم (10) لسنة 2019 الذي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن تنشأ فروع للإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي والأبيار والبيضاء ورأس لانوف وأجدابيا وسبها والمرج ودرنة وطبرق والواحات والكفره وغات.

وبموجب القرار، يتولى رئاسة كل فرع ضابط خبرة في مجال البحث الجنائي والعمل الميداني، على أن يتولى كل رئيس فرع إعداد كشوفات للأعضاء التابعين وحصر كافة المقار والآليات لاعتمادها.

وفي السياق ذاته، أصدر هويدي قرارًا رقم (11) لسنة 2019 يقضي بتكليف عقيد حسن عبدالغني الجحاوي مُديرًا لإدارة الفروع بالبحث الجنائي.

وطالب هويدي بإعداد كشوفات للأعضاء التابعين للفروع الإدارة العامة للبحث الجنائي، ورؤساء الفروع وحصر المباني والآليات التابعة للفروع، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بقسم البحث الجنائي بنغازي وليد العرفي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن هذه القرارات جاءت لتنظيم العمل الأمني في المدن وداخل الإدارة العامة للبحث الجنائي.