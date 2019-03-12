وصول مليون و367 ألف لتر من المحروقات إلى الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 12:10 مساء
صورة لقافلة المحروقات التي انطلقت إلى الجنوب الليبي. (البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، انطلاق قافلة أمس الاثنين، محملة بمليون و177 ألف لتر بنزين سيارات وحوالي 190 ألف لتر من وقود الديزل.

وقالت «البريقة لتسويق النفط»، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنه «بمتابعة متواصلة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، يستمر تدفق المحروقات إلى مناطق الجنوب بشكل يومي، لتخفيف معاناة المواطن».

وأشارت إلى أنها تنشر بشكل يومي، جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناشدت شركة البريقة، المواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع «فيسبوك»، أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.

صورة لقافلة المحروقات التي انطلقت إلى الجنوب الليبي. (البريقة لتسويق النفط)
صورة لقافلة المحروقات التي انطلقت إلى الجنوب الليبي. (البريقة لتسويق النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»