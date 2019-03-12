وصول مليون و367 ألف لتر من المحروقات إلى الجنوب الليبي

صورة لقافلة المحروقات التي انطلقت إلى الجنوب الليبي. (البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، انطلاق قافلة أمس الاثنين، محملة بمليون و177 ألف لتر بنزين سيارات وحوالي 190 ألف لتر من وقود الديزل.

وقالت «البريقة لتسويق النفط»، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنه «بمتابعة متواصلة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، يستمر تدفق المحروقات إلى مناطق الجنوب بشكل يومي، لتخفيف معاناة المواطن».

وأشارت إلى أنها تنشر بشكل يومي، جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناشدت شركة البريقة، المواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع «فيسبوك»، أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.

صورة لقافلة المحروقات التي انطلقت إلى الجنوب الليبي. (البريقة لتسويق النفط)

صورة لقافلة المحروقات التي انطلقت إلى الجنوب الليبي. (البريقة لتسويق النفط)