في لقاءين منفصلين.. السفير التركي يبحث مع سلامة ووزير عدل الوفاق آخر التطورات بليبيا

السفير التركي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (صورة من البعثة الأممية)

بحث السفير التركي سرحت اكسن، في لقاءين منفصلين مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ووزير العدل في حكومة الوفاق الوطني محمد عبدالواحد، آخر التطورات على الساحة الليبية.

وقالت السفارة التركية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن السفير أكسن بحث مع وزير العدل في حكومة الوفاق محمد عبدالواحد عبدالحميد أول أمس، فرص التعاون القضائي بين تركيا وليبيا.

من جانبها، قالت البعثة الأممية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن سلامة استقبل مساء الإثنين، السفير التركي سرهان أكسن وبحث معه آخر التطورات السياسية.

وأكدت البعثة الأممية أن السفير أكسن عبر خلال الاجتماع عن دعم بلاده جهود الأمم المتحدة في ليبيا وخاصة الملتقى الوطني المرتقب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة، نفت ما انتشر في الآونة الأخيرة من أخبار حول الملتقى الوطني -والذي تعتزم البعثة عقده قريبًا- بما فيها المكان والزمان وغيرها من التفاصيل، مشيرة إلى أنه عادةً ما تكون هذه الأخبار نقلاً عن مصدر مسؤول في البعثة أو من مصادر مقربة من البعثة.

وقالت البعثة الأممية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الإثنين، إن البعثة تحث الليبيين على عدم الأخذ في مثل هذه الأخبار والتي تهدف، عن قصد أو غير قصد، إلى التشويش على الجهود الدؤوبة والصادقة الهادفة إلى جمع الليبيين حول رأي غالب لإنهاء الانسداد السياسي والمضي قدمًا نحو بناء الدولة القوية القادرة والفاعلة.

السفير التركي خلال لقائه وزير عدل الوفاق. (صورة من السفارة التركية)

السفير التركي خلال لقائه وزير عدل الوفاق. (صورة من السفارة التركية)