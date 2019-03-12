حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (12 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق شمال ليبيا اليوم بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في الحرارة مع سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي، تكون جيدة على الجبل الأخضر.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

طقس مغيم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة صباح اليوم على بعض المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت – بني وليد وأبونجيم.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة اليوم تتجاوز أحيانًا (60 كلم /ساعة) على المناطق الساحلية وتكون سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة يوم الغد، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13–17) مْ ولا تتجاوز(12) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

طقس مغيم على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة هذه الليلة وصباح الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة تتجاوز أحيانًا (60 كلم /ساعة) خاصة على سهل بنغازي، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17–23) مْ وبين (24–28) مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء اليوم.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

طقس مغيم إلى قليل السحب مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على مناطق الجفرة قد تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17 -22)مْ تصل اليوم إلى (25) مْ على غات وأقصى مناطق الجنوب وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة - السرير - تازربو:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على مناطق السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال أحيانًا تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على تازربو والسرير. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (27- 30)مْ وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: