حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (12 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق شمال ليبيا اليوم بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في الحرارة مع سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي، تكون جيدة على الجبل الأخضر.
رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
طقس مغيم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة صباح اليوم على بعض المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت – بني وليد وأبونجيم.
وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة اليوم تتجاوز أحيانًا (60 كلم /ساعة) على المناطق الساحلية وتكون سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة يوم الغد، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13–17) مْ ولا تتجاوز(12) مْ على المرتفعات الجبلية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
طقس مغيم على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة هذه الليلة وصباح الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر.
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة تتجاوز أحيانًا (60 كلم /ساعة) خاصة على سهل بنغازي، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17–23) مْ وبين (24–28) مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء اليوم.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
طقس مغيم إلى قليل السحب مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على مناطق الجفرة قد تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17 -22)مْ تصل اليوم إلى (25) مْ على غات وأقصى مناطق الجنوب وتسجل انخفاضًا يوم الغد.
الكفرة - السرير - تازربو:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على مناطق السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال أحيانًا تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على تازربو والسرير. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (27- 30)مْ وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
10
|
16
|
رياح نشطة
|
11
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
صبراتة
|
10
|
15
|
رياح نشطة
|
10
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الزاوية
|
11
|
15
|
رياح نشطة
|
10
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
طرابلس
|
11
|
15
|
امطار متفرقة ورياح نشطة
|
11
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
العزيزية
|
10
|
15
|
رياح نشطة
|
10
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الخمس
|
11
|
15
|
امطار متفرقة ورياح نشطة
|
10
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مصراتة
|
11
|
16
|
امطار متفرقة ورياح نشطة
|
11
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سرت
|
12
|
16
|
سقوط امطار متفرقة صباحاً
|
11
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
نالوت
|
07
|
12
|
رياح نشطة
|
09
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
يفرن
|
06
|
11
|
رياح نشطة
|
08
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الزنتان
|
08
|
12
|
رياح نشطة
|
09
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غريان
|
07
|
12
|
رياح نشطة
|
09
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ترهونة
|
09
|
14
|
رياح نشطة
|
10
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بني وليد
|
10
|
17
|
سقوط امطار متفرقة صباحاً
|
11
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مزده
|
09
|
15
|
رياح نشطة
|
10
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ابونجيم
|
10
|
16
|
سقوط امطار متفرقة صباحاً
|
11
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القريات
|
10
|
17
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
12
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
هون
|
11
|
17
|
سقوط امطار متفرقة
|
10
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غدامس
|
13
|
22
|
قليلة السحب
|
12
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
أوبارى
|
16
|
23
|
قليلة السحب
|
12
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
16
|
22
|
قليلة السحب
|
12
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
15
|
25
|
قليلة السحب
|
12
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
17
|
25
|
قليلة السحب
|
13
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
17
|
25
|
قليلة السحب
|
11
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
13
|
19
|
فرصة سقوط امطار متفرقة
|
11
|
17
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
البريقة
|
13
|
20
|
فرصة سقوط امطار متفرقة
|
10
|
17
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
اجدابيا
|
13
|
22
|
فرصة سقوط امطار متفرقة
|
10
|
17
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
بنغازي
|
12
|
19
|
امطار متفرقة/سحب رعدية
|
09
|
14
|
احتمال سقوط امطار خفيفة
|
المرج
|
11
|
18
|
امطار متفرقة/سحب رعدية
|
09
|
11
|
سقوط امطار متفرقة
|
البيضاء
|
09
|
18
|
امطار متفرقة/سحب رعدية
|
07
|
10
|
سقوط امطار متفرقة
|
شحات
|
10
|
18
|
امطار متفرقة/سحب رعدية
|
10
|
10
|
سقوط امطار متفرقة
|
درنة
|
11
|
21
|
امطار متفرقة/سحب رعدية
|
09
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
طبرق
|
11
|
23
|
احتمال سقوط امطار مساءً
|
10
|
15
|
سقوط امطار متفرقة
|
جالو
|
13
|
27
|
احتمال سقوط امطار
|
12
|
20
|
قليلة السحب
|
الجغبوب
|
13
|
25
|
احتمال سقوط امطار
|
12
|
20
|
قليلة السحب
|
السرير
|
14
|
28
|
احتمال سقوط امطار خفيفة
|
13
|
21
|
قليلة السحب
|
تازربو
|
13
|
28
|
اثارة للاتربة
|
12
|
21
|
قليلة السحب
|
الكفرة
|
14
|
29
|
اثارة للاتربة
|
14
|
22
|
قليلة السحب