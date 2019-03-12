إنشاء مكتب بمنفذ امساعد البري لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 09:49 صباحا
منفذ امساعد البري. (أرشيفية: الإنترنت)

أنشأ وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مكتبا للعلاقات والتنسيق الدولي بمنفذ أمساعد البري ويتبع لوزارة الداخلية مباشرة، للتنسيق مع مصر وتنظيم العمالة الوافدة، إضافة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تخفيفا لمعاناة المواطنين الليبيين.

وبحسب المادة الثانية من القرار، فإن مهمة المكتب ستكون التنسيق في الزيارات المتبادلة للجانبين الخاصة بوزارة الداخلية وغيرها متى طلب ذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد قاعدة بيانات وأرشيف يحتوي المعلومات الخاصة بالعمالة الوافدة، وتقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمنفذ لوزير الداخلية، وتحصل رسوم دخول العمالة الوافدة تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بموجب إيصال وإيداعه في حساب وزارة الداخلية بشكل مباشر، ومعالجة مشاكل المواطنين الليبيين في الجانب المصري ومركباتهم وإيجاد الحلول لها بعد إعلام الوزارة بذلك، بالإضافة إلى أية مهام أخرى تسند إليه من الوزير.

وأكدت المادة الثالثة من القرار أنه، يعمله اعتبارًا من تاريخ صدوره في 10 مارس، مناشدًا الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

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