مصرع عائلة وثلاثة شبان بحادث سير على طريق الحرابة والرحيبات

مستشفى جادو. (الإنترنت)

أسفر حادث سير مروع وقع مساء اليوم الاثنين، في الطريق الرابط بين بلدتي الحرابة والرحيبات جنوب غرب البلاد، عن وفاة عائلة مكونة من أب وأم وطفلين، إضافة إلى ثلاثة شبان آخرين.

وأعلن مستشفى جادو، أن جثث أفراد العائلة موجودة لديه، وأنه لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وأوضح المستشفى، أن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة الأسرة مع سيارة أخرى كان يستقلها ثلاثة شباب من مدينة كاباو، منوهًا إلى أن الشباب الثلاثة توفوا على الفور بسبب احتراق السيارتين.

وذكر مستشفى جادو أن سيارة العائلة نوع (فولفو)، مطالبًا أهالي وذوي العائلة بضرورة التواصل مع مستشفى جادو أو مديرية أمن الرحيبات.