مصرع عائلة وثلاثة شبان بحادث سير على طريق الحرابة والرحيبات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 11 مارس 2019, 09:51 مساء
مستشفى جادو. (الإنترنت)

أسفر حادث سير مروع وقع مساء اليوم الاثنين، في الطريق الرابط بين بلدتي الحرابة والرحيبات جنوب غرب البلاد، عن وفاة عائلة مكونة من أب وأم وطفلين، إضافة إلى ثلاثة شبان آخرين.

وأعلن مستشفى جادو، أن جثث أفراد العائلة موجودة لديه، وأنه لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وأوضح المستشفى، أن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة الأسرة مع سيارة أخرى كان يستقلها ثلاثة شباب من مدينة كاباو، منوهًا إلى أن الشباب الثلاثة توفوا على الفور بسبب احتراق السيارتين.

وذكر مستشفى جادو أن سيارة العائلة نوع (فولفو)، مطالبًا أهالي وذوي العائلة بضرورة التواصل مع مستشفى جادو أو مديرية أمن الرحيبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممارسات بسيطة ومهمة لتحسين عمل دماغك