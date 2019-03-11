إغلاق أكبر الأسواق التجارية في مدينة طبرق

مدخل سوق العرب أكبر الأسواق التجارية بطبرق الذي أغلق بقرار من المجلس التسييري للبلدية. (الإنترنت)

أغلق المجلس التسييري لبلدية طبرق، صباح اليوم الإثنين، سوق العرب أكبر الأسواق التجارية بالمدينة في حملة كان قد أطلقها المجلس التسييري بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن والدعم المركزي.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية لـ«بوابة الوسط» إن «90% من أصحاب المحال الموجودة في سوق العرب ليس لديهم أوراق أو رخص أو إذن مزاولة وكل العاملين بسوق العرب من الأجانب وليست لديهم إقامة فوجب علينا إغلاقه».

وأكد بوالخطابية أنه «لن يتم فتح أي محل إلا بعد استيفاء كافة الأوراق والرخص وإذن المزاولة من مكتب الرخص الموجود بمقر بلدية طبرق»، مشيرًا إلى أن «الأجانب الموجودين بسوق العرب ليست لديهم إقامات أوشهادات صحية ويعملون بمطاعم غير نظيفة وسيتم إحالتهم للجهات المختصة».

وبدأ جهاز الحرس البلدي في مدينة طبرق أمس الأحد حملة على المحال التجارية والأسواق من أجل الكشف على إذن مزاولة المهمة والرخص التجارية تنظيمًا للعمل داخل بلدية طبرق.