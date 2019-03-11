ضبط معدات وأجهزة خاصة بالشرطة في أحد المحال التجارية بأجدابيا

رئيس قسم شرطة النجدة بمديرية أمن أجدابيا الرائد صلاح القرفة. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، مساء اليوم الإثنين، ضبط كمية من المعدات والأجهزة الخاصة بسيارات الشرطة في أحد المحال التجارية بالمدينة.

وقال رئيس قسم شرطة النجدة الرائد صلاح القرفة لـ«بوابة الوسط»، إن المواد التي جرى ضبطها بأحد المحال التجارية تتمثل في إشارات ضوئية خاصة بسيارات الشرطة ومواد أخرى تستعمل في تعتيم زجاج السيارات الأمر الذي يعد مخالفة للقوانين المعمول بها.

وأكد القرفة، استمرار الحملة الأمنية على المحال التجارية في أجدابيا وضواحيها التي تقوم ببيع مثل هذه المواد الممنوعة، مطالبًا أصحاب المحال بسرعة التخلص منها وعدم بيعها للمواطنين.