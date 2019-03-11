افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في طبرق

افتتاح مدرسة أشبيليا الجديدة للتعليم الأساسي بطبرق. (بوابة الوسط)

افتتح قطاع التعليم في بلدية طبرق، صباح اليوم الإثنين، مدرسة جديدة للتعليم الأساسي بحي أشبيليا بالمدخل الغربي للمدينة، بحضور مسؤولين من المجلس البلدي والقطاع التربوي ونقابة المعلمين.

وقال مدير المدرسة الجديدة فتحي بشير لـ«بوابة الوسط» إن المدرسة أطلق عليها اسم «مدرسة أشبيليا للتعليم الأساسي» متوقعًا أن «تساهم في حل جزء كبير من مشكلة تكدس الطلاب بالمدارس المجاورة للحي».

وأوضح بشير أن المدرسة جرى إنشاؤها «بالمجهود الذاتي» بعد أن تحصلوا «على قطعة الأرض من إحدى العائلات» وجرى تخصيص جزء منها للمدرسة عبر «وضع عدد من الفصول المتحركة داخلها».

وأضاف أن مكتب المشروعات بقطاع التعليم «وعد بإدخال المدرسة في احتياجات عام 2019 لتكون جاهزة ومشيدة قريبًا»، مشيرًا إلى «أن المدرسة الحالية بسعة ستة فصول على الفترتين الصباحية والمسائية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف التاسع».

وأثنى بشير على دور سكان حي أشبيليا لتعاونهم على صيانة مرافق المدرسة بالمجهود الذاتي لحل أزمة عدم وجود مدرسة بالحي، مؤكدًا أن «المدرسة بها عدد كافٍ من المعلمين والمعلمات وليس لديهم أي عجز بالمدرسة».

حضر حفل الافتتاح الذي أقيم بالمدرسة عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق ورئيس ملف التعليم بالبلدية ميمون عبدالرسول ومراقب قطاع التعليم سالم جواد ونقيب المعلمين بطبرق سالم نصر ومدير مكتب التعليم الأساسي فتحي بونجوى ومدير مكتب التفتيش هلال إدريس وعدد من المعلمين والمعلمات.