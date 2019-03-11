افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 11 مارس 2019, 06:57 مساء
افتتاح مدرسة أشبيليا الجديدة للتعليم الأساسي بطبرق. (بوابة الوسط)

افتتح قطاع التعليم في بلدية طبرق، صباح اليوم الإثنين، مدرسة جديدة للتعليم الأساسي بحي أشبيليا بالمدخل الغربي للمدينة، بحضور مسؤولين من المجلس البلدي والقطاع التربوي ونقابة المعلمين.

وقال مدير المدرسة الجديدة فتحي بشير لـ«بوابة الوسط» إن المدرسة أطلق عليها اسم «مدرسة أشبيليا للتعليم الأساسي» متوقعًا أن «تساهم في حل جزء كبير من مشكلة تكدس الطلاب بالمدارس المجاورة للحي».

وأوضح بشير أن المدرسة جرى إنشاؤها «بالمجهود الذاتي» بعد أن تحصلوا «على قطعة الأرض من إحدى العائلات» وجرى تخصيص جزء منها للمدرسة عبر «وضع عدد من الفصول المتحركة داخلها».

وأضاف أن مكتب المشروعات بقطاع التعليم «وعد بإدخال المدرسة في احتياجات عام 2019 لتكون جاهزة ومشيدة قريبًا»، مشيرًا إلى «أن المدرسة الحالية بسعة ستة فصول على الفترتين الصباحية والمسائية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف التاسع».

وأثنى بشير على دور سكان حي أشبيليا لتعاونهم على صيانة مرافق المدرسة بالمجهود الذاتي لحل أزمة عدم وجود مدرسة بالحي، مؤكدًا أن «المدرسة بها عدد كافٍ من المعلمين والمعلمات وليس لديهم أي عجز بالمدرسة».

حضر حفل الافتتاح الذي أقيم بالمدرسة عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق ورئيس ملف التعليم بالبلدية ميمون عبدالرسول ومراقب قطاع التعليم سالم جواد ونقيب المعلمين بطبرق سالم نصر ومدير مكتب التعليم الأساسي فتحي بونجوى ومدير مكتب التفتيش هلال إدريس وعدد من المعلمين والمعلمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممارسات بسيطة ومهمة لتحسين عمل دماغك