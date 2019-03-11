«داخلية الوفاق» تطالب بتسجيل المهاجرين بمنظومة مشتركة بين جهازي الهجرة وخفر السواحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 06:22 مساء
اجتماع الشيباني بمسؤولي جهازي الهجرة وخفر السواحل بنقطة إنزال تاجواء. (وزارة الداخلية)

طالب وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، لشؤون الهجرة، محمد الشيباني، بضرورة تسجيل المهاجرين في منظومة مشتركة لجهازي الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل، لحصرهم وتحديد مراكز الإيواء التي ينقلون إليها وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت مطالبة الشيباني خلال اجتماعه ظهر اليوم الإثنين، مع مديري ورؤساء الإدارات بجهازي خفر السواحل والهجرة غير الشرعية خلال زيارته التفقدية لنقطة إنزال المهاجرين في تاجوراء التابعة لجهاز خفر السواحل.

وأكد الشيباني خلال الاجتماع «على ضرورة التنسيق والتواصل بين جهاز خفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل في استلام المهاجرين وتوجيههم إلى مراكز الإيواء».

وشدد الشيباني «على أهمية استلام المبرزات في عملية إنقاذ المهاجرين وذلك لإتمام سير التحقيقات باعتبارها أحد أركان الجريمة ودليلًا ملموسًا للنيابة العامة وتثبت دخول المهاجرين بالطرق غير الشرعية للدولة الليبية» وفق ما نشرته الوزارة.

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