بن تاهية يؤكد جاهزية منظومة اللجنة المركزية للانتخابات في كافة البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 06:00 مساء
بن تاهية ومعيتيق بمقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (إدارة التواصل والإعلام)

أكد رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، سالم بن تاهية، «أن المنظومة المركزية» للجنة «جاهزة للعمل في كافة البلديات حسب البرنامج المعد» وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء تأكيد بن تاهية خلال استقباله اليوم الإثنين، نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الذي قام بزيارة تفقدية لمقر اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، التقى خلالها رئيس اللجنة رفقة منسق اللجنة المركزية للجان الفرعية وبعض المسؤولين.

كما أكد بن تاهية، «جاهزية اللجنة للعملية الانتخابية بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية مع نهاية شهر مارس الجاري»، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية أقامت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بتنظيم فروع مراكز الاقتراع.

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