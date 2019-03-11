«هاتف ليبيا» يبدأ صيانة أعطال شبكة الاتصالات في بني وليد

فني من شركة «هاتف ليبيا» خلال صيانة أحد مجمعات الاتصالات في بني وليد. (الإنترنت)

بدأ فريق الصيانة التابع لشركة «هاتف ليبيا» في بني وليد، أعمال الصيانة للمجمعات وأبراج الاتصالات والإنترنت ومتابعة صيانة الأعطال بالشبكة في أنحاء المدينة لتعزيز خدماتها في المنطقة.

وقال مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن فرق الصيانة تواصل إصلاح أعطال شبكة الاتصالات، وتتابع صيانة الصناديق المغذية لمسارات الاتصالات.

وأوضح الساعدي أنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة سيجري بدء العمل على تفعيل خدمة الجيل الرابع (4G) في مدينة بني وليد، استجابة لمطالبة عميد البلدية سالم عليوان، التي قدمها لمكتب البريد بالبلدية وطالب فيها بضرورة تقديم خدمات جيدة للمواطن.

وأكد مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بالمجلس البلدي بني وليد، أن المجلس البلدي تعهد بتوفير كافة احتياجات فريق الصيانة التابع لشركة «هاتف ليبيا» من أجل تمكينه من القيام بواجبه وإتمام أعمال الصيانة اللازمة لشبكات الاتصالات في المدينة.