إيطاليا تشدد مجددًا على أهمية لقاء أبوظبي بين حفتر والسراج

نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، إيمانويلا ديل ري. (آكي)

شددت الحكومة الإيطالية مجددًا اليوم الإثنين على أهمية اللقاء الذي جرى في أبو ظبي وجمع كلًا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية، إيمانيولا ديل راي، إن روما «تقدر اللقاء حق قدره» وذلك خلال ندوة انتظمت في مجلس النواب بالعاصمة الإيطالية تحت عنوان «إيطاليا وليبيا، والنساء في البلديات، والحكم الإقليمي، وتعزيز قدرات البلديات في نشاط الوساطة وتعزيز ثقافة تهدئة النزاع»، والتي رعتها ونظمتها مؤسسة «مينرفا» الإيطالية بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأكدت المسؤولة الإيطالية أن اللقاء «مكن من تحقيق أقصى قدر من الاتفاق على بعض المبادئ الأساسية التي تمثل الجزئيات الواجب الدفع بها وتطويرها على مدى الأسابيع القليلة المقبلة» وقالت «إن الأمر يتم من خلال مواصلة عمل وساطة الممثل الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة».