معيتيق يؤكد الرغبة في إطلاق برامج تنموية بالتعاون مع الشركات الألمانية

معيتيق والكبير وصنع الله خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني. (وزارة الحكم المحلي)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق رغبة حكومة الوفاق البدء في برامج التنمية بالتعاون بين الشركات الليبية والألمانية لاستكمال المشاريع الضخمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجانب الليبي في أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الجمعة الماضية، بمشاركة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الشركات الليبية والألمانية.

وأكد معيتيق أهمية انعقاد المنتدى بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تشجع على استئناف العمل في برامج التنمية والمشروعات المتوقفة التي تنفذها الشركات الألمانية، كمشروعات الطاقة والصحة والمواصلات والبنية الأساسية .

وفتح المنتدى المجال لممثلي الشركات والهيئات لتبادل وجهات النظر مع الجانب الألماني لتهيئة الظروف التي تساعد في عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.