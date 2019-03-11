عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب

عميد بلدية زوارة، حافظ بن ساسي. (بوابة الوسط)

أكد عميد بلدية زوارة، حافظ بن ساسي، اليوم الإثنين دعم البلدية المخترع الليبي الكابتن طيار السيد أبو زيد دباب ماديًا ومعنويًا.

وأشار بن ساسي، في اتصال هاتفي إلى «بوابة الوسط»، إلى أن البلدية نظمت لقاء مع المخترع بحضور وكيل الديوان ومديري المكاتب بالمجلس البلدي، جرى خلاله مناقشة براءة اختراعه في الطاقة البديلة والمسجلة في المنظومة العالمية الفكرية wibo باسم الدولة الليبية.

وأكد عميد البلدية دعم البلدية الكامل له لتنفيذ هذا المشروع، والخاص بتوليد الطاقة من الهواء، وهناك العديد من الشركات الأجنبية تحاول الحصول عليه، إلا أن المخترع رفض ذلك.

وناشد عميد البلدية وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق احتضان الاختراع، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة للوزير في أقرب وقت من أجل عرض مذكرة شاملة عليه.