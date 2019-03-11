7 وزراء بالحكومة الموقتة يؤدون اليمين أمام عقيلة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 11 مارس 2019, 02:05 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)

أدى سبعة وزراء بالحكومة الموقتة  الممنوحين الثقة من مجلس النواب، اليوم الإثنين، اليمين الدستوري أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضح مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن الوزراء هم: نائب رئيس الوزراء عبد السلام امريض، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، ووزير الصحة سعد عقوب.

كما يشمل الوزراء الذين أدوا اليمين وزير الحكم المحلي عادل عوض، ووزير الشؤن الاجتماعية فتحية حامد، ووزير الصناعة السنوسي صالح الغالي، ووزير الزراعة حسن حمد حسن الزيداني.

كان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أعلن في وقت سابق عن موافقة النواب على أن يؤدي الوزراء الجدد في الحكومة الموقتة يمينهم الدستوري أمام هيئة الرئاسة، فيما أكد مصدر من المجلس -طلب عدم ذكر اسمه- أن جلسة اليوم لم يحضرها سوى 30 نائبًا فقط

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