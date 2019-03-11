السايح يبحث مع السفير الإيطالي استعدادات الاستحقاقات الانتخابية القادمة

السايح والسفير الإيطالي في مقر المفوضية بطرابلس. (المفوضية العليا للانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، د.عماد السايح، صباح اليوم الإثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بوشينو، استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ومدى الصعوبات التي تواجه عملها.

واستعرض السايح والسفير الإيطالي خلال لقاء بالمقر الجديد للمفوضية في مدينة طرابلس، جملة من الموضوعات؛ لتعزيز التعاون في المجال الانتخابي بين البلدين، حسب الصفحة الرسمية للمفوضية.

وأعرب السفير عن تقديره للروح المهنية العالية التي تعمل بها المفوضية، متمنيًا دوام التوفيق لها في تنفيذ الاستحقاقات القادمة.

وفي السابع من مارس الماضي، بحث رئيس المفوضية مع المبعوثَ الأممي غسَّان سلامة مدى جاهزية المفوضية، وما اتخذته من استعداداتٍ لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المُزمع تنفيذها خلال هذا العام.