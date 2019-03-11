صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية

سجلت العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا بالسوق الموازية انخفاضًا مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد.

وهبط الدولار الأميركي بفارق ثلاثة قروش، مسجلاً 4.25 دينار اليوم، مقابل 4.28 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كذلك هبط اليورو والجنيه الإسترليني بفارق ثلاثة وأربعة قروش على الترتيب، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 4.83 دينار اليوم، مقارنة بـ4.86 دينار أمس، كما تراجعت العملة البريطانية إلى 5.38 دينار مقارنة بـ5.42 دينار أمس.

وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى 0.78 دينار مقارنة بـ0.79 دينار، وهبط الدينار التونسي بفارق أربعة قروش مسجلاً 1.35 دينار، مقابل 1.39 دينار ليبي أمس.

