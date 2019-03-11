«النواب» يوافق على أداء اليمين الدستوري للوزراء الجدد أمام هيئة الرئاسة في حضور 30 نائبًا

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن موافقة النواب على أن يؤدي الوزراء الجدد في الحكومة الموقتة يمينهم الدستوري أمام هيئة الرئاسة.

وأوضح بليحق، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن المجلس استأنف اليوم الإثنين جلسته المعلقة من الأسبوع الماضي برئاسة عقيلة صالح.

وأضاف أن المجلس ناقش خلال الجلسة أداء اليمين الدستوري للوزراء الجدد بالحكومة الموقتة وجرى التصويت بأغلبية الحاضرين على أن يتم أداء اليمين اليوم أمام هيئة الرئاسة ومن ثم تعليق الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر من المجلس -طلب عدم ذكر اسمه- أن جلسة اليوم لم يحضرها سوى 30 نائبًا فقط.