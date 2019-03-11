«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل بالشرارة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الإثنين 11 مارس 2019, 01:42 صباحا
منشآت بحقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (أرشيفية. رويترز)

قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن إنتاج ليبيا من النفط على مسار الصعود هذا الشهر، إذ من المتوقع أن يقترب من أعلى مستوى له في ست سنوات بعد استئناف العمل بحقل الشرار النفطي.

وتضخ ليبيا، العضوة بمنظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) 1.7 مليون برميل خام يوميًا، وفقًا لبيانات حصلت عليها وكالة «بلومبرغ» من عدة مصادر على اطلاع بعمليات الإنتاح في ليبيا.

وأوضحت الوكالة أن ذلك المعدل يتضمن 200 ألف برميل يوميًا ينتجها حقل الشرارة الذي أعيد فتحه مؤخرًا، مضيفة أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الإنتاج من الحقل هذا الأسبوع إلى 300 ألف برميل يوميًا.

ومع ارتفاع الإنتاج من حقل الشرارة فإن مستوى إنتاج النفط في ليبيا سيصل إلى أعلى مستوى له في ست سنوات. 

وجرى استئناف الإنتاج قبل أسبوع في الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميًا، والذي أغلق لمدة ثلاثة أشهر بعدما سيطر عليه أفراد من حرس المنشآت النفطية ورجال قبائل.

وفقًا لبيانات «بلومبرغ» فإن إنتاج ليبيا البالغ 1.7 مليون برميل يوميًا مقسم كالتالي 200 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة، و300 ألف برميل يوميًا من شركة الواحة، فيما يصل إنتاج شركة أجوكو إلى 303 آلاف برميل ويوميًا، وتنتج شركة مليتة 185 ألف برميل يوميًا، وتنتج شركة سرت 63 ألف برميل يوميًا، 

بينما يبلغ إنتاج شركة «فنترشيل» 52 ألف برميل يوميًا، ويصل إنتاج شركة الهروج إلى 37 ألف برميل يوميًا، في حين نتتج شركة الزويتينة للنفط 30 ألف برميل يوميًا.

كان رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، قال مطلع العام الجاري إن المؤسسة تستهدف زيادة إنتاجها إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، من 953 ألف برميل يوميًا في يناير.

وليبيا معفاة من تخفيض إنتاج تقوده دول منظمة «أوبك» بسبب الاضطرابات التي يعاني منها إنتاج النفط منذ العام 2011.|

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