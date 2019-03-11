شركة الكهرباء تعلن عن أعمال صيانة في طرابلس وأجدابيا ودرنة

من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية في درنة. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال صيانة في الشبكة بالعاصمة طرابلس وأجدابيا ودرنة.

وأشارت، في منشورات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن فرق الصيانة بإدارة توزيع طرابلس قامت بصيانة كابل ضغط عالي الرابط بين محطتي الساعدي الحلاق والساعدي الخزان.

ونوهت إلى أن هذه الإجراء «حفاظًا على استقرار الجهد بالمناطق، وحرصًا على عدم وجود حلقات 11 ك ف مفتوحة، والمحافظة على جميع المصادر البديلة تفاديًا من مشاكل قد تقع مستقبلاً». وأكدت أهمية صيانة الكابل «للتقليل من زمن الفصل لأي طارئ على الشبكة وتسهيل مرونة المناورة بتغير مصادر التغذية».

كما لفتت الشركة إلى «إجراء وصلة ضغط منخفض حجم240 بمحطة الحاراتي التابعة لنقطة التشغيل والصيانة السريعة الشارع الغربي»، وأعلنت الانتهاء من عملية مد الكابلات وربط الوصلات وتمديد مواسير الألياف البصرية لمشروع ربط محطة غرب أجدابيا 66 ك ف.

وأكدت أن دائرة التركيبات بإدارة توزيع درنة تواصل العمل لإعادة التيار الكهربائي الي كل بيث في مدينة درنة.

من أعمال صيانة كابل ضغط عالي الرابط بين محطتي الساعدي الحلاق والساعدي الخزان. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الإصلاح في محطة الحاراتي. (شركة الكهرباء)

من أعمال تمديد مواسير الألياف البصرية لمشروع ربط محطة غرب اجدابيا. (شركة الكهرباء)