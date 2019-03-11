رئيس مصلحة الجوازات يعلن استئناف العمل بجميع الفروع

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 11 مارس 2019, 10:43 صباحا
الاحتفال بتكريم متقاعدي مصلحة الجوازات. (بوابة الوسط)

أعلن العميد جمعة حاجي غريبة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية استئناف عمل جميع الفروع والأقسام في البلاد لاستقبال المواطنين لإتمام إجراءات استخراج جوازات سفرهم بكل يسر.

وأشار خلال احتفال لتكريم متقاعدي المصلحة، أمس الأحد، أن المصلحة أنهت إجراءات تسوية الأوضاع الإدارية والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين، وفق المكتب الإعلامي للمصلحة، منوهًا إلى أن علاقة المتقاعد بوطنه تعد علاقة انتماء أبدية.

حضر الاحتفال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، ورئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر مالك، ووكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الفروع والرقابات بالمصلحة.
 

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