عودة الاتصالات لحقل الفيل بعد مهمة «محفوفة بالمخاطر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 09:23 صباحا
من أعمال إصلاح كابل الاتصالات بحقل الفيل. (حقل الفيل)

أعلن حقل الفيل النفطي، اليوم الإثنين، عودة الاتصالات بعد إصلاح عطل في خط الألياف البصرية، في مهمة وصفها الحقل بأنها «محفوفة بالمخاطر».

وأشار الحقل، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «تكليف فرق الصيانة بتيسير هذه العملية الخطرة والتي بدأت من الطريق الجبلي بعد أن مسحه فريق الهندسة العسكرية للتأكد من خلوه من الألغام بالتعاون مع جهاز حرس المُنشآت في الحقل».

ونوه البيان إلى أن «فرق الصيانة مدت الكابل بمسافة نحو 4 كلم مشيًا على الأقدام رغم صعوبة التضاريس و الطقس»، واصفًا المهمة بأنها «كانت صعبة جدًا ومحفوفة بالمخاطر». لكنه أرجع نجاح هذه المهمة بفضل «التخطيط الصحيح والآمن وكفاءة الموظفين رغم كافة المخاطر والطقس وحرارة الجو».

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