الجيش الوطني يفتتح بوابة للشرطة العسكرية شرق رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 08:53 صباحا
بوابة الشرطة العسكرية قرب رأس لانوف. (غرفة عمليات سرت)

أعلنت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للجيش الوطني، اليوم الإثنين، افتتاح بوابة منقار النسر للشرطة العسكرية شرق منطقة رأس لانوف.

وأوضحت الغرفة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه جرى البدء في أعمال إنشاء البوابة منذ شهر يناير الماضي، لمزيد من الضبط لحركة الآليات العسكرية لمنطقة الهلال النفطي، والتأكد من إجراءات المارة في المركبات وتأمين المواطنين في الطريق الساحلي.

حضر الافتتاح آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق مع مجموعة من الضباط وضباط الصف وآمر الشرطة العسكرية لمنطقة الهلال.

وتقول غرفة عمليات سرت الكبرى إنها تجري حملات تفقدية مكثفة على مختلف الاستيقافات داخل الهلال النفطي الموجودة على الطريق الساحلي لتأمين المنطقة بعد ضبط العديد من حالات الهجرة غير الشرعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممارسات بسيطة ومهمة لتحسين عمل دماغك