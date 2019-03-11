الجيش الوطني يفتتح بوابة للشرطة العسكرية شرق رأس لانوف

بوابة الشرطة العسكرية قرب رأس لانوف. (غرفة عمليات سرت)

أعلنت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للجيش الوطني، اليوم الإثنين، افتتاح بوابة منقار النسر للشرطة العسكرية شرق منطقة رأس لانوف.

وأوضحت الغرفة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه جرى البدء في أعمال إنشاء البوابة منذ شهر يناير الماضي، لمزيد من الضبط لحركة الآليات العسكرية لمنطقة الهلال النفطي، والتأكد من إجراءات المارة في المركبات وتأمين المواطنين في الطريق الساحلي.

حضر الافتتاح آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق مع مجموعة من الضباط وضباط الصف وآمر الشرطة العسكرية لمنطقة الهلال.

وتقول غرفة عمليات سرت الكبرى إنها تجري حملات تفقدية مكثفة على مختلف الاستيقافات داخل الهلال النفطي الموجودة على الطريق الساحلي لتأمين المنطقة بعد ضبط العديد من حالات الهجرة غير الشرعية.