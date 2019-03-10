قوة حماية وتأمين سرت تعلن النفير والطوارئ وتستدعي وحداتها الاحتياطية

دوريات تابعة لقوة حماية وتأمين سرت. (صفحة القوة على فيسبوك)

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، مساء اليوم الأحد، «حالة النفير والطوارئ» واستدعاء «كافة وحداتها الاحتياطية على خلفية تقدم قوات تابعة لعملية الكرامة جنوب مدينة سرت» وفق بيان نشرته القوة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت القوة إنها «قامت بتسيير دوريات 90 كم جنوب وشرق المدينة»، مؤكدة «أنها ملتزمة بمواقعها المكلفة بتأمينها» لكنها اعتبرت أن «ما تقوم به قوات الكرامة من استفزاز للقوة مرفوض تماما ولن نقف موقف المتفرج».

ونبهت قوة تأمين وحماية سرت في ختام البيان إلى «أن أي محاولة اعتداء على المدينة هو بمثابة إعلان حرب ستحرق الأخضر واليابس ونحن مستعدون لها».

كان مصدر عسكري تابع لصنف الدفاع الجوي بسرت أكد في وقت سابق اليوم لـ«بوابة الوسط» وصول قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني إلى منطقة الوادي الأحمر شرق سرت.

وأوضح المصدر أن مدينة سرت تشهد حالة استنفار، وخاصة بوابة أبوزاهية عند مدخل المدينة الشرقى التي تبعد 20 كلم عن المدينة، حيث يجري تفتيش السيارات المارة من قبل العناصر الأمنية المتمركزة في البوابة.