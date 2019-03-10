قوة حماية وتأمين سرت تعلن النفير والطوارئ وتستدعي وحداتها الاحتياطية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 10 مارس 2019, 10:58 مساء
دوريات تابعة لقوة حماية وتأمين سرت. (صفحة القوة على فيسبوك)

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، مساء اليوم الأحد، «حالة النفير والطوارئ» واستدعاء «كافة وحداتها الاحتياطية على خلفية تقدم قوات تابعة لعملية الكرامة جنوب مدينة سرت» وفق بيان نشرته القوة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت القوة إنها «قامت بتسيير دوريات 90 كم جنوب وشرق المدينة»، مؤكدة «أنها ملتزمة بمواقعها المكلفة بتأمينها» لكنها اعتبرت أن «ما تقوم به قوات الكرامة من استفزاز للقوة مرفوض تماما ولن نقف موقف المتفرج».

ونبهت قوة تأمين وحماية سرت في ختام البيان إلى «أن أي محاولة اعتداء على المدينة هو بمثابة إعلان حرب ستحرق الأخضر واليابس ونحن مستعدون لها».

كان مصدر عسكري تابع لصنف الدفاع الجوي بسرت أكد في وقت سابق اليوم لـ«بوابة الوسط» وصول قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني إلى منطقة الوادي الأحمر شرق سرت.

وأوضح المصدر أن مدينة سرت تشهد حالة استنفار، وخاصة بوابة أبوزاهية عند مدخل المدينة الشرقى التي تبعد 20 كلم عن المدينة، حيث يجري تفتيش السيارات المارة من قبل العناصر الأمنية المتمركزة في البوابة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور عالية الدقّة لطائرتين تخترقان جدار الصوت