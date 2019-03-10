عودة إنتاج حقل الشرارة إلى مستوى 300 ألف برميل يوميا خلال أسبوعين

منشآت بحقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (الإنترنت)

توقع مهندس في حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا اليوم الأحد، أن يعود إنتاج الخام في الحقل إلى مستوى 300 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين، وفق ما نقلته «رويترز».

وجرى استئناف الإنتاج قبل أسبوع في الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميا، والذي أغلق لمدة ثلاثة أشهر بعدما سيطر عليه حراس تابعون للدولة ورجال قبائل.

وذكر المهندس أن معدل إنتاج النفط الخام من حقل الشرارة بلغ اليوم الأحد 183 ألف برميل يوميا، بما يزيد ثلاثة آلاف برميل يوميا عن يوم السبت، مع استمرار أعمال الصيانة،بحسب «رويترز».

كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت الأسبوع الماضي إنها ستستعيد الطاقة الإنتاجية البالغة 20 ألف برميل يوميا التي فُقدت جراء أعمال التخريب والنهب في حقل الشرارة.

وأشارت «رويترز» إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قالت إن إغلاق الحقل تسبب بخسائر في الإنتاج قدرها 1.8 مليار دولار.