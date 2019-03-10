صنع الله يطلع ممثلي شركات ألمانية على الفرص المتاحة للاستثمار بقطاع النفط

فعاليات الملتقى الاقتصادي الليبي الألماني بتونس. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس إدارتها المهندس مصطفى صنع الله أطلع ممثلين لشركات ألمانية ودولية على الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع النفط والغاز الليبي ومشاريع التنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركة صنع الله في فعاليات الملتقى الاقتصادي الليبي الألماني، الذي عقد يوم 8 مارس الجاري بالعاصمة التونسية، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية، وبحضور سفير ألمانيا لدى ليبيا أولفير أوفتشا، والذي تمحورت خلاله المناقشات حول تعافي الاقتصاد الليبي وفرص الاستثمار في ليبيا.

وقال صنع الله في كلمته بالمناسبة «إن ليبيا تزخر بالعديد من الموارد النفطية والغازية، مما يجعل منها مستقطبا للاستثمار الداخلي. إنَ توفير خبرات تكنولوجية إضافية من شأنه أن يساعد في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، وبالتالي إلى تسريع تعافي الاقتصاد الليبي».

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن ممثلي الشركات الألمانية المشاركين في الملتقى أعربوا عن رغبة شركاتهم «في العودة إلى ليبيا والاستثمار بها، وتحديدا قطاع النفط والغاز. كما تطرقت الأطراف إلى الفرص التجارية المتبادلة، من خلال الاستثمار في مشاريع التنمية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوفير سبل النجاح لها، إضافة إلى التدريب التقني المتخصص».

وأضافت المؤسسة أن الملتقى شهد مشاركة عدة أطراف أخرى من ممثلين عن المجلس الرئاسي، والمصرف المركزي، ووزارة الحكم المحلي، ومجموعة من شركات المؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى عدد المؤسسات المالية والشركات الألمانية.