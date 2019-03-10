مصلحة المطارات تمهل شركات الطيران أسبوعا للاتفاق مع شركة هولندية لمنظومات النقل الجوي

اجتماع مصلحة المطارات مع مسؤولي شركتي الخطوط الليبية والأفريقية. (مصلحة المطارات)

قالت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات، إنها «أمهلت شركات الطيران «حتى الأسبوع القادم للوصول إلى مسودة اتفاق نهائية» مع شركة هولندية متخصصة بمنظومات النقل الجوي، منوها إلى أنه في حال لم تنجح شركات الطيران الليبية في الاتفاق «فإن المصلحة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء المشروع بالكامل».

وعقد رئيس مصلحة المطارات اليوم الأحد، بمقر المصلحة اجتماعا مع مسؤولي إدارات العمليات الأرضية، والتجارية، والعقود ومكتب الشؤون القانونية ومكتب المراجعة الداخلية بشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية، بحضور مدير مطار معيتيقة ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام المعنية بالمصلحة.

وأوضحت مصلحة المطارات عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة مستجدات موضوع إبرام إتفاقيات تنائية بينهم وبين شركة (ترافسيس) الهولندية والتي تم التعاقد معها مسبقاً من طرف المصلحة للاستثمار في جميع المطارات الليبية من خلال تزويدها بمنظومات قبول الركاب والأمتعة العام والمشترك والأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها».

وأكدت مصلحة المطارات أن الشركة الهولندية «باشرت فعلاً ومنذ فترة طويلة في تنفيذ المشروع من خلال تطوير الأجهزة والمعدات وتوفير منظوماتها وتقديم خدماتها بمطاري معيتيقة ومصراتة»، مشيرة إلى أنه «جارٍ العمل على تزويد باقي المطارات بالخدمة».

وأضافت المصلحة أنه «بمجرد الوصول إلى اتفاق نهائي بين الشركة المنفذة للمشروع وشركات النقل الجوي وعلى صيغة تعاقدية تضمن حقوق الطرفين وتساهم في تقديم خدمات أفضل للناقلين الجويين والمسافرين ودون أن يؤثر ذلك على العقد الذي سبق وأن أبرم من طرف مصلحة المطارات وتم المصادقة عليه من طرف الجهات المعنية بالدولة» سيجري استكمال المشروع.

كانت مصلحة المطارات، وقعت مع شركة «ترافسيس» الهولندية اتفاقا في نوفمبر 2016، لتزويد المطارات الليبية بمنظومات وتكنولوجيا قبول المسافرين والأمتعة، بالإضافة إلى تركيب شبكات اتصال.