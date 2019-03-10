ضبط أدوية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية للحرس البلدي في بني وليد ر

عناصر الحرس البلدي أثناء الجولة التفتيشية داخل إحدى الصيدليات في بني وليد. (الإنترنت)

أعلن جهاز الحرس البلدي في بني وليد، عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيشية لعناصر الجهاز على الصيدليات الواقعة في نطاق البلدية، اليوم الأحد، ضمن حملة موسعة أطلقها خلال هذه الفترة.

وقال المكتب الإعلامي بجهاز الحرس البلدي بني وليد لـ«بوابة الوسط» إن الجولة التفتشية استهدفت التأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية، أو أدوية ممنوعة يجري تداولها بالصيدليات تضر بسلامة وصحة المواطن.

وأكد المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي في بني وليد اتخاذ التدابير اللازمة حيال المخالفين ومصادر الأدوية المنتهية الصلاحية، منوها إلى أن الجهاز مستمر في جولاته التفتيشية على الأنشطة التجارية داخل المدينة من أجل سلامة وصحة المواطن.

وتأتي الجولات التفتيشية ضمن المهام التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، والتي تشمل كافة الصيدليات والمخابز والمحال التجارية العاملة في نطاق المدينة.