دبلوماسي بريطاني: الخيار السلمي هو الطريق المناسب لحل الأزمة الليبية

لقاء المجبري مع القائم بالأعمال في السفارة البريطانية أنغوس ماكي. (إدارة التواصل والإعلام)

أكد القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، أنغوس ماكي، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، موضحا أن «الخيار السلمي هو الطريق المناسب لحل الأزمة الليبية»، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

جاء تأكيد الدبلوماسي البريطاني خلال لقائه اليوم الأحد، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فتحي المجبري بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المجبري والقائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا أنغوس ماكي جرى خلاله «بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والتطورات التي تشهدها ليبيا».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن المجبري أشاد خلال اللقاء، بدورالمملكة المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأكد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والعمل على سبل تطويرها في مختلف المجالات.