سلامة: الخطة الأممية تسير ببطء لكثرة العراقيل في ليبيا وليس لي حرية تغييرها

مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة. (الإنترنت)

أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة لقناة «ليبيا الأحرار» أن «خطة العمل من أجل ليبيا» التي أعلنها قبل أكثر من عام لتسوية الأزمة القائمة في ليبيا «تسير ببطء» بسبب «كثرة العراقيل في ليبيا»، مشيرا إلى أنه ليس له «الحرية لتغيير الخطة».

وقال سلامة للقناة متحدثا عن اجتماع أبوظبي الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إنه متمسك بخطته «تماما» رغم العراقيل التي أشار إليها في حديثه.

وتحدث المبعوث الأممي عن لقاء أبوظبي موضحا أن «السراج وحفتر طلبا لقاء برعاية البعثة عقب مؤتمر باليرمو» وبين أن «عقد الاجتماع في أبوظبي تصادف مع وجودهما في الإمارات»

كما أكد سلامة للقناة في اللقاء التليفزيوني الذي سيذاع كاملا في وقت لاحق اليوم أن «الإماراتيين لم يحضروا الاجتماع واشترطوا حضور البعثة الأممية»، كما أكد أن الاجتماع «حضره السراج وحفتر والمبعوث الأممي فقط».

وبشأن المخاوف من رفض القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر للحل السياسي، قال سلامة: «ما سمعته من حفتر خلال لقاءاتي معه أنه يقبل بالحل السياسي».