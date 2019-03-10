السراج يلتقي أمير قطر ويؤكد على الحل السياسي للأزمة في ليبيا

لقاء السراج وأمير قطر في الدوحة. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الأحد، في الدوحة مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ومستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج أكد خلال اللقاء «على الحل السياسي للأزمة الليبية، وأهمية التوافق الوطني، مشددا على الثوابت التي تشمل مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية وإجراء انتخابات نهاية هذا العام وفقاً لخطة المبعوث الأممي الى ليبيا، والذي يسعى لعقد مؤتمر وطني جامع يمهد لتلك الانتخابات».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السراج عبر خلال اللقاء «عن تطلعه بأن تساهم دولة قطر والدول الشقيقة والصديقة في توحيد جهودها والعمل على تحقيق هذا التوجه».

من جانبه أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «مساندة بلاده لخيارات الشعب الليبي، وأنه آن الآوان لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار وتبدأ مسيرة البناء والتنمية»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج كان قد وصل الدوحة مساء أمس السبت في زيارة عمل قصيرة إلى دولة قطر.