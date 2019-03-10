رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية التنسيق الأمني مع السلطات الليبية

وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي . (وزارة الداخلية)

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، فينتشنزو تاليافيري، أهمية التنسيق الأمني مع السلطات الليبية، مشيرًا إلى أن عمل البعثة يرتكز على دعائم موجهة لأمن الحدود وخدمة المجتمع والإعلام.

وأجرى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد أحمد مازن، صباح اليوم الأحد لقاء موسعًا مع رئيس البعثة، لبحث عدد من القضايا والمسائل المتعلقة بعمل البعثة في ليبيا، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبيَّن وكيل الوزارة أهمية التنسيق مع كافة المنظمات الدولية، ومن بينها بعثة الاتحاد الأوربي، وحصر وتبويب كل الدعم المقدم من المجتمع الدولي.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق وتقنين الدعم وتوسيع قاعدة التشاور لكي تكون مخرجات عمل البعثة يتوافق مع متطلبات وزارة الداخلية، وعلى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن أوجه الاتفاق المشترك.

حضر اللقاء رئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء عقيد أبو ربيع سليمان الباروني، ومن البعثة رئيس قسم العمليات بالبعثة أي فلوكون، ورئيس قسم إنفاذ القانون يورغن أورول، ومستشار البعثة للعلاقات والتعاون بالبعثة منصور المسلاتي.

