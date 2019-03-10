125 ليبيًا حصلوا على الجنسية الأميركية خلال يناير ـ سبتمبر 2018

جواز سفر أميركي. (بوابة الوسط)

منحت إدارة الهجرة في الولايات المتحدة، الجنسية الأميركية لـ125 ليبيًّا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، لكنهم يعدون الأقل حصولًا عليها مقارنة مع جيرانهم في المغرب العربي.

وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، نُـشرت على موقعها الإلكتروني نهاية الأسبوع الماضي، أعداد الليبيين المتحصلين على الإقامة والجنسية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي.

وتذيل الليبيون أعداد رعايا الدول المغاربية الذين حصلوا على الجنسية الأميركية خلال العام 2018، بإجمالي 2981 شخصًا.

وحسب التقرير الحكومي، فقد بلغ عدد الليبيين الذين حصلوا على الجنسية الأميركية 125 شخصًا، منهم في الربع الأول 40 مهاجرًا، وفي الربع الثاني،45 شخصًا، وفي الربع الثالث 40 مهاجرًا.

وبخصوص الليبيين الحاصلين على الإقامة الدائمة وعددهم 393 شخصا، فهم ينقسمون إلى صنفين: الأول سُويت أوضاعهم، والثاني القادمون الجدد،، ومن ضمنهم 258 ليبيا جرى تسوية وضعيتهم و135 قادمًا جديدًا.

وكشف مكتب شؤون القنصلية الأميركية في يناير الماضي، تقدم 49868 ليبيًّا لبرنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة، المعروف بـ«لوتري غرين كارد» خلال العام 2018.

ويرتبط تراجع عدد الليبيين الحاصلين على الجنسية الأميركية بتضييق إدارة الرئيس دونالد ترمب على القادمين منها، فقد أصدر قرارًا العام الماضي يحظر دخول المواطنين الليبيين ومواطني 5 دول مسلمة أخرى إلى الولايات المتحدة.